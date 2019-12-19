Адвокат Киркорова отреагировал на информацию о новых взысканиях с артиста

Информация о новых взысканиях с Филиппа Киркорова не соответствует действительности. Об этом «Звезде» сообщил адвокат артиста Александр Добровинский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Таганский районный суд Москвы постановил выставить на торги квартиру Филиппа Киркорова. Более того, судья также удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту и постановил взыскать более 54 миллионов рублей задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

Юрист пояснил, что кредит действительно был, и Киркоров этого никогда не отрицал. Более того, артист исправно выплачивал сумму, пока два года назад банк не закрылся.

«Иск был на четыре миллиона евро. Удовлетворено, в силу долга, в районе 600 тысяч. Филипп Бедросович никогда не отрицал задолженность по кредиту. Она выплачивалась бы, если бы банк не прекратил существовать. Платить просто некуда было», - подчеркнул он.

Добровинский добавил, что никаких новых взысканий нет.