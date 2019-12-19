Останки красноармейцев, сражавшихся за Крым, передали родным в Армению

В Крыму прошла церемония передачи останков двоих советских солдат, погибших во время боев за полуостров в Великую Отечественную войну.

Они были обнаружены весной этого года под Феодосией. Личности павших воинов удалось установить. Ими оказались Эрвант Арутюнов, который погиб весной 1942 года, и Овсеп Баблумян, погибший осенью 1941 года.

Также поисковики нашли их родственников, которые сейчас проживают в Армении и в Нагорном Карабахе.

Поблагодарить поисковиков за их работу в Крым прилетели потомки солдат, они выступили с торжественной речью и отметили, что борьба с фашизмом была и остается общим делом всего мира.

Также на городском кладбище Феодосии захоронили останки еще 30 бойцов Красной армии.