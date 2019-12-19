В США пригрозили «фатальными санкциями» прокладчику «Северного потока-2»

«Сокрушительные и потенциально фатальные санкции» могут ожидать швейцарско-нидерландскую Allseas – компанию, которая занимается прокладкой газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается в письме, написанном американскими сенаторами Тедом Крузом и Роном Джонсоном.

Во вторник, 17 декабря, Сенат США проголосовал за включение в оборонный бюджет на 2020 года санкций в отношении иностранных компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2». Таким образом Вашингтон намерен приостановить возведение объекта. Хотя, по информации Bloomberg, с принятием ограничительных мер американская сторона уже опоздала.

Теперь документ сенаторов должен подписать Дональд Трамп. Глава Белого дома заявил, что незамедлительно готов сделать это.

Круз и Джонсон в письме предупреждают Allseas о том, что вряд ли она сможет работать «даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях».

Сенаторы сообщают, что после введения ограничений может быть заблокирована собственность Allseas в США, в американской юрисдикции будут запрещены любые транзакции, а руководителям компании запретят въезд в Штаты.

«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Против его строительства выступают в Вашингтоне, так как считают, что газопровод сделает Европу зависимой от поставок российских энергоресурсов. При этом Соединенные штаты сами хотят поставлять в страны Евросоюза сжиженный природный газ.