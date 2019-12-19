Момент запуска ракеты BrahMos с Су-30МКИ попал на видео

В Индии состоялись испытания в воздухе российско-индийской сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Маневры прошли успешно, сообщается в официальном аккаунте военно-воздушных сил Индии.

На кадрах, размещенных в Twitter, показан момент отделения ракеты от истребителя, а также запуск двигателя и следование к цели.

Уточняется, что этот тест стал вторым. В результате была поражена морская цель. В первый раз маневры также прошли успешно: тогда был уничтожен объект, расположенный на земле.

Кроме того, BrahMos в сочетании с высокими характеристиками истребителя Су-30МКИ позволяет ВВС Индии успешно наносить высокоточные удары на большие расстояния в любых погодных условиях.

В марте этого года сообщалось, что российско-индийская ракета BrahMos будет модернизирована, в результате чего ее скорость повысится с 2,8-3 до 5 чисел Маха.