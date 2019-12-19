Трамп назвал голосование за импичмент «политическим самоубийством» демократов

Голосование по обвинительным статьям в рамках процедуры импичмента в Палате представителей Конгресса США является «политическим самоубийством» Демократической партии. Об этом, выступая перед своими сторонниками в Мичигане, заявил Дональд Трамп.

Он назвал демократов бездельниками, выражающими ненависть к американским избирателям.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие», - заявил Трамп.

Он выразил уверенность, что после выборов, которые пройдут в 2020 году, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси лишится места в Конгрессе.

Что касается своей дальнейшей судьбы, то Трамп о ней не беспокоится. Американский лидер подчеркнул, что убежден в своей невиновности. Глава Белого дома также считает, что будет оправдан в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Члены Демократической партии одобрили две обвинительные статьи в отношении президента:«превышение полномочий» и «воспрепятствование деятельности конгресса».

В Белом доме назвали произошедшее «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны».

Теперь обвинительные статьи должны рассмотреть в Сенате. Если они будут поддержаны и там, то в отношении Трампа запустят процедуру отстранения от власти.