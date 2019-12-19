«Прочные как скала»: глава МИД КНР об отношениях с Россией

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что взаимное доверие между РФ и КНР несокрушимо, а двусторонние отношения «прочны как скала». Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Беседа состоялась 18 декабря.

«В следующем году будет много важных двусторонних мероприятий, министерствам двух стран нужно тесно сотрудничать для подготовки контактов между лидерами двух стран», - цитирует Ван И РИА Новости.

Он подчеркнул, что ООН в настоящее время является наиболее важной международной площадкой для российско-китайского стратегического взаимодействия и защиты международной справедливости.

Кроме того, добавил Ван И, Китай готов и дальше поддерживать тесное взаимодействие с РФ, а также нести ответственность за поддержание стабильности и международного мира.

В свою очередь, Лавров высоко оценил прогресс, достигнутый в отношениях обеих стран, и также выразил готовность поддерживать тесные контакты на высоком уровне. Он отметил, что «ни одна сила не в состоянии подорвать стратегическое доверие между Россией и Китаем».