«На куски резать буду»: драка между депутатами Верховной Рады попала на видео

На заседании аграрного комитета Верховной Рады произошла драка. Конфликт разгорелся между депутатом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и депутатом от «Слуги народа». Видео опубликовано в Facebook.

Потасовка началась после того, как члены оппозиционной партии предложили председателю аграрного комитета Николаю Сольскому установить дедлайн рассмотрения поправок, касающихся оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Инициатива поддержки не получила. Тогда депутаты собрались вокруг председателя и стали кричать «позор». Вскоре между Ильей Кивой от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и членом «Слуги народа» Андреем Мотовиловцем завязалась драка.

Депутатов быстро разняли, однако заседание пришлось досрочно прекратить.