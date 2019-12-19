Маршрутка столкнулась с легковушкой под Иркутском: есть жертвы

Авария с участием маршрутки произошла сегодня, 19 декабря, в Иркутской области. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем.

По данным пресс-службы регионального главка МВД РФ, в результате ДТП погиб один человек. Еще девять пострадали, все они были госпитализированы.

Инцидент произошел в двух километрах от села Шерагул.

«Произошло столкновение автомашин Isuzu и микроавтобуса Ford, следовавшего по маршруту Тулун - Шерагул. Погиб пассажир Isuzu», - цитирует сообщение правоохранителей ТАСС.

В настоящее время на месте аварии работают два экипажа ГИБДД. Причины ДТП устанавливаются.

На ролике, опубликованном в Сети, видно, что оба автомобиля заметно повреждены. Один из них лежит на боку в стороне от дороги.