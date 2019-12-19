Воспитатель детсада в ЕАО умерла при эвакуации из-за «минирования»

Воспитатель одного из детских садов в Биробиджане умерла во время эвакуации. После того, как поступило анонимное сообщение о «минировании» здания, женщине стало плохо. Медикам не удалось спасти жизнь сотрудницы детского сада, отметила советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко.

Теперь специалистам предстоит выяснить причину смерти женщины. На место инцидента выехал временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, уточняет ТАСС.

По словам Ващенко, всего в городе было эвакуировано 12 детских садов.

Девятнадцатого декабря на территории сразу нескольких регионов – Хабаровского края, Еврейской АО, Приморья и Амурской области – прошла массовая эвакуация детских садов. Это коснулось более 70 дошкольных учреждений.