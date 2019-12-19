МЧС России направило в Донбасс колонну с новогодними подарками

В Луганскую и Донецкую области Украины направлена автомобильная колонна МЧС России с новогодними подарками. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Машины проследуют к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

В ДНР и ЛНР будет доставлено 110 тонн груза: медикаменты и новогодние подарки.

Предыдущая колонна с гуманитарной помощью прибыла в Донбасс 12 декабря.

Всего за 2019 год МЧС России доставило жителям Донецка и Луганска более 5,3 тысячи тонн груза.