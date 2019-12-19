Постыдный эпизод: Белый дом отреагировал на импичмент Трампа

В Белом доме назвали решение об импичменте президента США Дональда Трампа «одним из самых постыдных эпизодов в истории страны». По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, американский лидер намерен восстановить справедливость в сенате.

Она отметила, что Трамп готов к следующим шагам и уверен, что его полностью реабилитируют.

«Президент уверен, что сенат восстановит должный порядок, справедливость и надлежащую правовую процедуру, которые были проигнорированы в ходе разбирательства в Палате представителей», - цитирует Гришэм агентство Bloomberg.

Сам Трамп назвал итоги слушаний «политическим самоубийством» для Демократической партии, сославшись на свои растущие рейтинги. По словам американского лидера, противники продвигали такое решение с первого дня его президентства.

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампу по статьям «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Демократы утверждают, что глава государства якобы задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя от президента Владимира Зеленского провести расследование в отношении политического оппонента Трампа Джо Байдена.

После голосования в Палате представителей дело переходит на рассмотрение в сенат. Для отстранения Трампа от власти понадобится две трети голосов сенаторов.