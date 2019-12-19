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Шторм и туман: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

Наталия Майорова
06:22 19.12.2019
Сильнейший ветер, согласно прогнозам, не утихнет до позднего вечера. В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress

В Москве объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 21 часа сегодня, 19 декабря. Синоптики предупредили жителей города о сильнейшем ветре, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.

Кроме того, из-за тумана на дорогах был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Несмотря на предупреждения метеорологов, погода в Москве накануне побила рекорд 133-летней давности: 18 декабря стало самым теплым днем в истории метеонаблюдений. Температура в российской столице поднялась выше +5 градусов.

Непогода сегодня бушует и в Санкт-Петербурге: на город также обрушился мощный шторм и ураган. Ветер сносит на своем пути все от деревьев до крыш домов. Также были повреждены несколько автомобилей. Ураган сорвал и новогоднее оформление улиц.

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