Шторм и туман: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В Москве объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать до 21 часа сегодня, 19 декабря. Синоптики предупредили жителей города о сильнейшем ветре, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду.

Кроме того, из-за тумана на дорогах был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Несмотря на предупреждения метеорологов, погода в Москве накануне побила рекорд 133-летней давности: 18 декабря стало самым теплым днем в истории метеонаблюдений. Температура в российской столице поднялась выше +5 градусов.

Непогода сегодня бушует и в Санкт-Петербурге: на город также обрушился мощный шторм и ураган. Ветер сносит на своем пути все от деревьев до крыш домов. Также были повреждены несколько автомобилей. Ураган сорвал и новогоднее оформление улиц.