В МИД Украины назвали страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»

Желание участвовать в «нормандских» переговорах высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Интерес к участию в "нормандских переговорах", несмотря на их сложность и малую результативность, назовем это правдой, высказывают не только эти страны (США, Великобритания - прим. ред.). У нас есть очень большое желание и поддержка со стороны Канады. У нас есть такое же желание и поддержка со стороны Польши. Неоднократно проявляла интерес Европейская комиссия», - заявил Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».

При этом он добавил, что все перечисленные им государства «высказывают официальное желание» к участию в переговорах.

Напомним, девятого декабря состоялся первый за три года саммит «нормандской четверки», в нем приняли участие главы РФ, Украины, Германии и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. После встречи прошли переговоры между российским и украинским лидерами.