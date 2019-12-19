Дед Мороз встретился с Йоулупукки на российско-финской границе

Российский Дед Мороз и финский Йоулупукки обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом. Встреча состоялась на пункте пропуска «Брусничное» российско-финской границы, неподалеку от Выборга.

Праздничное настроение для волшебников создавали детские творческие коллективы из двух стран. Они пели и танцевали, а в финале программы устроили общий хоровод. Юных артистов Дед Мороз и Йоулупукки угостили сладостями. Российский волшебник также подарил финскому коллеге герб Выборга из шоколада.

Идея предновогодней встречи Деда Мороза и Йоулупукки зародилась еще 17 лет назад. С тех пор они общаются регулярно.