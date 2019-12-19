Улетевшая елка и сорванные крыши: на Петербург обрушился сильнейший шторм

На Петербург обрушился сильнейший шторм с ураганным ветром. Как пишут горожане в соцсетях, он сносит все на своем пути, ломает деревья, рекламные щиты и светофоры, рушит облицовку с домов. У одного из зданий оторвало крышу. Повреждены несколько автомобилей. Заметно пострадало и новогоднее оформление улиц.

В Невском районе города без энергоснабжения остались, как минимум 50 домов. Из-за отключения электричества под Петербургом на два часа застрял скоростной поезд «Ласточка», он шел из Пскова.

Уровень воды в Финском заливе поднялся на два метра. Было принято решение закрыть створки дамбы. Если бы это вовремя не сделали - все набережные были бы уже затоплены.