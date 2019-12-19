В Краснодар на лечение прилетит еще одна «девочка-бэтмен» из США

В Краснодаре будут лечить еще одну «девочку-бэтмена» из США. Родители ребенка вдохновились историей маленькой американки Луны Феннер, которую в России собираются избавить от огромного родимого пятна на лице.

К российским врачам родители второй девочки обратились в октябре. Предполагается, что они привезут дочь на осмотр в начале 2020 года.

Ранее краснодарские врачи успешно удалили одну восьмую часть невуса, так называемой «маски Бэтмена» у Луны Феннер. В данный момент девочка улетела на Рождество во Флориду, однако в ближайшие полтора года планируется провести еще от шести до восьми операций. Обратиться к докторам из России семья Луны решила, так как в США предлагали слишком дорогое, длительное и рискованное лечение.