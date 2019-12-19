Национальный центр управления обороной отмечает пятилетний юбилей

В Национальном центре управления обороной отмечают первую круглую дату – пять лет со дня основания. Здание на Фрунзенской набережной в Москве выступает настоящим мозговым центром Вооруженных сил РФ и помогает эффективно выполнять задачи Генштабу.

В главном зале центра полсотни дежурных круглосуточно принимают и обрабатывают информацию. Через веб-камеры, спутники и беспилотники можно заглянуть в цеха, где собирают танки, или проследить за ходом строительства Главного храма ВС РФ.

Каждый день в центре отправляют и получают 50 тысяч электронных сообщений. Обмен информацией армия ведет через специальный военный интернет, который надежно защищен от любого хакеров. На серверах Центра хранятся миллиарды гигабайт данных, из которых только видеофайлов - 26 миллионов часов.