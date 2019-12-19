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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Роман Захаров
04:26 19.12.2019
После голосования в палате представителей дело будет передано в сенат, который проведет судебный процесс над американским лидером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Reynolds, globallokpress

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу по статье «превышение полномочий». Результаты голосования разделились по партийному признаку: парламентское большинство в лице демократов высказалось за импичмент, республиканцы проголосовали против.

После голосования в палате представителей дело будет передано в сенат, который проведет судебный процесс над американским лидером. Для отстранения Трампа от власти понадобится две трети голосов сенаторов.

Стоит отметить, что большинство в сенате принадлежит Республиканской партии, которая не намерена выносить импичмент Трампу.

Как утверждают демократы, действующий американский лидер якобы задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от украинского президента Владимира Зеленского провести расследование в отношении своего оппонента Джо Байдена.

Сам Трамп отвергает эти обвинения, настаивая на том, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

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