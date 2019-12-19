В Хабаровском крае из-за сообщений о минировании эвакуировали более 40 детских садов

Более 40 детских садов эвакуировали в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании. Детей разводят по ближайшим школам и административным зданиям, а также передают родителям.

Сообщения о бомбах начали поступать утром 12 декабря. По информации мэрии Хабаровска, на данный момент эвакуировано 35 детских садов, власти Комсомольска-на-Амуре сообщили о девяти учреждениях.

К детским садам выехали взрывотехники, спасатели, кинологи и кареты скорой помощи, сообщает РИА Новости. Температура воздуха в Хабаровском крае в четверг составляет почти 30 градусов ниже нуля.