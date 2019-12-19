«Cybertruck Илона Маска» заметили на МКАД: видео

Московские автомобилисты заметили на МКАД Cybertruc - пикап будущего, представленный ранее основателем Tesla Илоном Маском. Автомобиль попал в объектив видеорегистраторов, кадры с ним уже появились в Интернете.

Стоит отметить, что эта марка пока еще не поступила в продажу, поэтому появление Cybertruck в Москве и вызвало удивление у очевидцев и пользователей Сети.

Однако вскоре ситуация прояснилась: в разных пабликах «ВКонтакте» стала появляться информация, что «пикап будущего» на самом деле тюнигнованный ВАЗ 2106, который переделали до неузнаваемости авторы Youtube-канала «Пушка гараж», специализирующегося на автомобильной тематике.

Стоит отметить, что сами ютуберы пока не подтвердили, что московский «Cybertruc» - это действительно их рук дело.