Джим Керри может сыграть Воланда в петербургском театре

Американский актер Джим Керри может появиться в постановке «Мастер и Маргарита» петербургского Театра ЛДМ. Контракт со звездой планируют подписать до конца февраля.

Предполагается, что Керри достанется одна из главных ролей – он сыграет Воланда.

«Керри присутствовал в Театре ЛДМ на мюзикле "Мастер и Маргарита". Мы давно ведем переговоры и вышли в финальную стадию», - рассказала ТАСС генеральный продюсер компании Makers Lab Ирина Афанасьева.

Она добавила, что все детали переговоров являются закрытой информацией до подписания контракта по просьбе американской стороны.

Джим Керри один из наиболее известных американских актеров. Зрителям он знаком по фильмам «Маска», «Шоу Трумана», «Брюс Всемогущий», «Вечное сияние чистого разума» и другим.