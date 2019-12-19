Врач рассказал, кому категорически нельзя есть сливочное масло

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нельзя употреблять в пищу сливочное масло, так как им это категорически запрещено. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, уточнив, что причиной запрета является высокое содержание холестерина в масле.

Также этот продукт не следует есть пациентам с атеросклерозом, с острым панкреатитом, с камнями в желчном пузыре и людям, у которых есть проблемы с лишним весом.

Специалист отметила, что само по себе сливочное масло не вредно и от его употребления отказываться не нужно, так как в нем много витаминов, однако есть его нужно умеренно. Взрослому человеку в день рекомендуется съедать не более 20-30 граммов масла, а детям - не более 10 граммов.

«Сливочное масло - это чемпион среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D. Особенно в зимний период, когда мало солнца и наши кости слабеют, масло компенсирует дефицит этих микроэлементов. Оно улучшает зрение, обновляет иммунную систему, кожу, ногти, волосяной покров. Также продукт поддерживает в нормальном состоянии нервную систему», - объяснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Елена Соломатина также дала совет тем людям, кому продукт необходимо полностью исключить из рациона. По ее словам, сливочное масло можно заменить на масла растительного происхождения или жирной рыбой.