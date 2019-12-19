Тематика вопросов не ограничена: как пройдет юбилейная пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин 19 декабря проведет большую пресс-конференцию, которая станет пятнадцатой для главы государства. В Центре международной торговли в Москве в данный момент идут последние приготовления к событию.

Прямую трансляцию с пресс-конференции будут вести «Первый канал», «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Всего на мероприятие аккредитовались 1895 журналистов, что на 200 больше, чем в прошлом году, и это стало рекордом. В список занесли корреспондентов всех крупнейших федеральных и мировых СМИ, в абсолютном большинстве – представителей газет регионов России. Вместе с бэйджами журналисты получат подарки: папки, настольные календари, ручки и блокноты с символикой предстоящего 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин готовился к общению с прессой заблаговременно – анализировал весь массив информации о социально-экономическом положении в стране, обсуждал вопросы с министрами, вице-премьерами и руководителями федеральных агентств.

По традиции президент сначала подводит итоги года, а затем отвечает на самые разные вопросы, тематика которых не ограничена. Приоритет при этом отдается российским СМИ. Как правило, пресс-конференция длится более трех часов. Песков заметил, что это беспрецедентное мероприятие – в мире мало кто устраивает столь масштабные встречи с журналистами.