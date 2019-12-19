Спецподразделения Росгвардии организовали эвакуацию людей с места стрельбы на Лубянке

Сотрудники Росгвардии приняли участие в эвакуации людей с места стрельбы на Лубянке. Ими были предприняты меры для обеспечения общественной безопасности.

Сотрудники организовали оцепление рядом с местом событий. Позже была проведена эвакуация и осмотр территории. Как уточнили в пресс-службе, в работе приняли участие специальные подразделения Росгвардии.

Стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Злоумышленник открыл огонь около здания ФСБ. В данный момент он нейтрализован, его личность устанавливается. В результате действий преступника погиб один сотрудник, несколько получили ранения.