Бокерия рассказал об острейшей проблеме российской медицины

Одной из самых насущных проблем российской медицины является страхование врачей. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил главный кардиохирург Минздрава России, академик РАН и РАМН Лео Бокерия.

По его словам, в число самых рисковых входит специальность кардиохирурга, поскольку в случае неудачно проведенной операции врач не может обосновать, почему он взял того или иного больного, и оправдать себя. Академик заметил, что в большинстве цивилизованных стран дела обстоят по-другому: при возникновении конфликта между медиком и пациентом обе стороны защищены страховыми компаниями.

В передаче Бокерия также поделился своим мнением по поводу внедрения в систему медицины роботов-хирургов. Он объяснил, почему умным машинам при всей их пользе никогда не удастся заменить человека.