Новак: Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу

Москва и Киев подготовили проект детального протокола по газу, обе стороны надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности. Соответствующее заявление сделал глава Минэнерго России Александр Новак по итогам российско-украинских переговоров при участии Еврокомиссии и ФРГ.

«Мы, действительно, сегодня очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования», - заявил министр.

Глава энергетического ведомства также рассказал, что следующий раунд обсуждений с Украиной по вопросу транзита газа состоится в ближайшее время.

Ранее европейский дипломат и вице-президент ЕК Марош Шефчович заявил, что Российская Федерация, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к принципиальному соглашению относительно газового вопроса.

Министр энергетики Украины Александр Оржель также позитивно прокомментировал совместную работу. Он отметил, что решение по газу отработано качественно, и оно действительно приближает стороны к подписанию итогового договора.