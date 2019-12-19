Бокерия объяснил, почему робот-хирург никогда не заменит человека

Хирургический робот никогда не сможет заменить хирурга-человека у операционного стола. Такую точку зрения в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» выразил главный кардиохирург Минздрава России, академик РАН и РАМН Лео Бокерия.

Он отметил полезность роботов в целом, однако уточнил, что они никогда не будут обладать человеческими качествами, важнейшими для хирурга. Например, пояснил Бокерия, в отличие от человека робот не в состоянии «вязать узлы на коронарных артериях восемью нулями» из-за отсутствия тактильной чувствительности.

Умные машины в настоящее время активно внедряют в российскую медицину. Так, в московской больнице №31 работает хирургический комплекс, который сделал полностью безопасной операцию на поджелудочной железе, раньше угрожавшей большой кровопотерей.