Уголовное дело по стрельбе на Лубянке передано в центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело, возбужденное по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») после стрельбы, произошедшей вечером 19 декабря на улице Большая Лубянка в Москве, передано в центральный аппарат Следственного комитета России для дальнейшего расследования. Соответствующее распоряжение отдал председатель СКР Александр Бастрыкин, говорится в сообщении ведомства.

Стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Злоумышленник открыл огонь около здания ФСБ. В данный момент он нейтрализован, его личность устанавливается. В результате действий преступника погиб один сотрудник спецслужбы, несколько человек, в том числе один гражданский, получили ранения.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.