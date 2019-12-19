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Битва в сенате: эксперт сделал прогноз по процедуре импичмента Трампа

Анна Касаткина
02:38 19.12.2019
Республиканское большинство в сенате не намерено голосовать против президента, а потому у Трампа есть серьезные шансы затормозить процесс, считает профессор Александр Кубышкин.
Битва в сенате: эксперт сделал прогноз по процедуре импичмента Трампа
© Фото: Ron Sachs globallookpress

Основная битва по поводу импичмента президента Дональда Трампа разразится в сенате США, так как американский лидер применит там «тяжелую артиллерию». Такое развитие ситуации предсказал в эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского университета Александр Кубышкин.

В Палате представителей США подходят к концу дебаты по законопроекту, предполагающему импичмент Трампа. По словам Кубышкина, представить решение в пользу президента достаточно сложно, так как в этом органе власти доминируют члены Демократической партии.

«Дело передадут в сенат, а в сенате получим второй тур шоу, потому что Трамп бросит свою тяжелую артиллерию, в частности документы, которые собрал (Руди) Джулиани для того, чтобы выдвинуть встречные обвинения против демократов. Вся битва теперь развернется в сенате», - сказал эксперт.

Республиканское большинство в сенате не намерено голосовать против президента, а потому у Трампа есть серьезные шансы затормозить процесс, отметил он. Кубышкин также добавил, что аргументация демократов становится все более уязвимой, на что указывают результаты опросов: количество людей, доверяющих Трампу, возросло на пять процентов за последние несколько недель.

«Это говорит о том, что давление демократов на Трампа пробуксовывает… И мне кажется, что шансов у них на данный момент нет», - подчеркнул профессор.

Демократическая партия США начала расследование для процедуры импичмента Трампа в сентябре, обвинив президента в давлении на главу Украины Владимира Зеленского. После этого администрация Соединенных Штатов опубликовала стенограмму телефонного разговора президента, в котором, как утверждали демократы, Трамп пытался заставить Зеленского начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера. Ранее американский лидер согласился на рассмотрение импичмента в сенате.

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