«Центры индустрии формируются»: Бокерия рассказал, как развивается в России медицинский туризм

Профессор, академик РАН и РАМН, главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал о перспективах развития медицинского туризма в России.

Уже сегодня довольно широкий ряд профильных и комплексных клиник могут стать центрами для формирования индустрии медицинского туризма в нашей стране, считает известный кардиохирург. Он добавил, что развитие медицинского туризма в любом случае потребует дополнительных инвестиций.

Ранее стало известно, что в России для привлечения большего числа иностранцев для поездки на лечение в нашу страну заработал специальный федеральный проект под названием «Экспорт медицинских услуг».

На сайте проекта можно найти список всех клиник, участвующих в программе. Кроме того, медицинским туристам предлагают не только лечение в России, но и реабилитацию и диагностику организма - так называемый chek-up.

Если раньше можно было сказать, что в Россию приезжали лечиться в основном из стран СНГ, то сейчас российскую медицину выбирают граждане Германии и других европейских стран. При этом в Минздраве утверждают, что иностранцы никак не потеснят российских граждан.