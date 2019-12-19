«Дорога памяти»: Ирина Винер-Усманова рассказала про отца, форсировавшего Днепр под пулями

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны, историю своего отца рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике и Герой труда России Ирина Винер-Усманова.

«Он учился в Кривом Роге и оттуда был призван в армию. Прошел от Украины до Средней Азии. Он всегда рассказывал, как они форсировали Днепр на лодке несколько дней: не было никакого питания, в лодке лежал мешок сахара, который они запивали водой. И все это под пулями.

Там он получил ранение, и его отправили в госпиталь в Самарканде. Там он встретился с моей мамой, которая тоже была эвакуирована с Украины. На танцах в Доме офицеров они и познакомились.

Папа был очень строгим человеком. Он окончил Ленинградскую академию художеств, и до самого своего ухода был народным художником. Он всегда был на войне: когда боролись за хлопок в Узбекистане, когда шахтеры добывали уголь, металлурги, которые выплавляли сталь. Он писал картины с этими людьми, он их любил, он их очень ценил и уважал, и всегда ставил нам их в пример», - рассказала Винер-Усманова.