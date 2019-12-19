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«Дорога памяти»: Ирина Винер-Усманова рассказала про отца, форсировавшего Днепр под пулями

Ирина Лосик
Мария Барабанова
22:55 19.12.2019
По словам тренера и педагога, ее отец познакомился с ее мамой, благодаря полученному ранению и лечению в госпитале в Самарканде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Нина Зотина, РИА Новости

В специальном проекте «Дорога памяти», посвященном героям - участникам Великой Отечественной войны, историю своего отца рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике и Герой труда России Ирина Винер-Усманова.

«Он учился в Кривом Роге и оттуда был призван в армию. Прошел от Украины до Средней Азии. Он всегда рассказывал, как они форсировали Днепр на лодке несколько дней: не было никакого питания, в лодке лежал мешок сахара, который они запивали водой. И все это под пулями.

Там он получил ранение, и его отправили в госпиталь в Самарканде. Там он встретился с моей мамой, которая тоже была эвакуирована с Украины. На танцах в Доме офицеров они и познакомились.

Папа был очень строгим человеком. Он окончил Ленинградскую академию художеств, и до самого своего ухода был народным художником. Он всегда был на войне: когда боролись за хлопок в Узбекистане, когда шахтеры добывали уголь, металлурги, которые выплавляли сталь. Он писал картины с этими людьми, он их любил, он их очень ценил и уважал, и всегда ставил нам их в пример», - рассказала Винер-Усманова.

Проект «Дорога памяти» рассказывает о героях Великой Отечественной войны. Потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Короткие правдивые истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб. На «Дороге памяти» в одном строю идут все - от рядовых до маршалов.

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