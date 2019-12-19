Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Российская Федерация, Украина и Еврокомиссия смогли прийти к принципиальному соглашению относительно газового вопроса. Об этом сообщил европейский дипломат и вице-президент ЕК Марош Шефчович.

Как отметил Шефчович, соглашение достигнуто по всем элементам. Вице-президент назвал случившееся очень хорошей новостью.

По словам министра энергетики России Александра Новака, украинская и российская стороны надеются выйти на окончательные договоренности в ближайшее время. Сейчас страны подготовили проект детального протокола по газу.

Министр энергетики Украины Александр Оржель также позитивно прокомментировал совместную работу. Он отметил, что решение по газу отработано качественно, и оно действительно приближает стороны к подписанию итогового договора.