Один погибший и пятеро раненых: что известно о стрельбе на Лубянке

Полиция не снимает оцепление на Большой Лубянке после того, как там произошла перестрелка неустановленного вооруженного автоматом лица с правоохранителями.

Инцидент произошел вечером в четверг, 19 декабря. В момент начала стрельбы на улице, в заведениях и учреждениях неподалеку было множество людей. По словам свидетелей, все произошло неожиданно.

«Я была в офисе и видела все в окно. В течение наверное 30 секунд вся улица опустела, все разбежались по зданиям», - рассказала очевидец.

По последней информации, подтвержденной Минздравом, в результате перестрелки погиб один сотрудник ФСБ РФ и еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Сам стрелок при этом ликвидирован.

Нападавший был один. Проникнуть ни в какие здания ему не удалось, как сообщается, укрываться он так же не стал, а находился все время перестрелки между Лубянкой и Кузнецким мостом. Отстреливался не очередями, а одиночными выстрелами. Причины, побудившие мужчину открыть огонь, предстоит выяснить правоохранителям.

Транспортное движение в центре Москвы практически отсутствует из-за перекрытия дорог. Входы и выходы из метро также перекрыты. Оцепление сохраняется, план-перехват не снят. Следственный комитет РФ инициировал по факту произошедшего уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.