В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве выпадет снег

Синоптики предполагают, что снег и похолодание в Москве могут прийти в последнюю неделю перед Новым годом. Об это рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ученый уточнил, что это пока предварительные расчеты, но посоветовал готовить лыжи и точить коньки. Он пояснил, что эту информацию нельзя назвать прогнозом, поскольку на сегодняшний день давать точный прогноз по температуре можно только на пять дней вперед, а по осадкам – на два-три дня.

«По самым предварительным расчетам, в последнюю пятидневку (может быть) понижение температуры, а отсюда - и возможность выпадения снега. Но только возможность», приводит ТАСС слова Вильфанда.

Метеоролог пообещал, что настоящая зима обязательно придет в столичный регион. А пока погода бьет температурные рекорды. На этой неделе в Москве воздух прогрелся до 2,9 градусов тепла, превысив рекорд 1956 года. В «Аптекарском огороде» МГУ распустились одуванчики и подснежники.