Без морали и страха: ветеран СВР рассказал, как появился современный терроризм

Ветеран Службы внешней разведки России Лев Корольков рассказал в эфире передачи «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» о зарождении «суицидального террора», который в настоящее время используется радикальными исламистами в качестве средства запугивания мировой общественности. Корольков заявил, что к возникновению явления причастны Соединенные Штаты Америки.

«Первые моменты так называемых “зомби”, то есть лиц, психика которых была подготовлена к совершению актов террора, появились в Афганистане. В данной работе также участвовали американские спецслужбы: к тому времени в ЦРУ было несколько проектов по влиянию на психику человека, которые потом были закрыты», - поделился ветеран.

Как он подчеркнул, их результаты неизвестны до сих пор, но именно они положили начало относительно широкому применению суицидального терроризма.

Говоря о современном состоянии дел, Корольков отметил граждан Украины, которые в большом количестве перемещаются на территории Европы. По его мнению, не все из них «чисты» и законопослушны.

«В их числе значительное количество участников “АТО”: людей, перешедших два уровня - морали и страха. Они могут быть, и, я думаю, будут использованы в новой волне террора, которая обязательно будет», - заявил ветеран СВР.

Причиной тому, по его мнению, служит возникновение нового потока оружия, идущего в Европу с Украины, который не остановят никакие пограничные кордоны.