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В Госдуме предложили разработать программу «Авиация малых городов»

Тамара Астапенкова
21:32 19.12.2019
Ограничения в авиасообщении внутри крупных регионов напрямую сказываются на качестве жизни людей, считают депутаты.
В Госдуме предложили разработать программу «Авиация малых городов»
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress

Депутаты обратились к главе Минтранса Евгению Дитриху с предложением разработать федеральную программу «Авиация малых городов». Свою инициативу они объяснили тем, что несмотря на масштабную трансформацию авиаотрасли, россияне летают крайне мало.

К примеру, в США на одного жителя в 2018 году пришлось в среднем около 2,72 полета, в Канаде - 2,41, в Германии – 1,32. На одного россиянина в среднем приходится 0,79 полетов.

В октябре 2019 года общий пассажиропоток в стране составил 18,9 миллионов человек, приводит данные Росавиация. Из этих пассажиров - 6,8 миллиона совершили международные перелеты, и почти в два раза больше – 12,09 миллиона, - передвигались внутри страны. Это можно объяснить большими расстояниями между городами, пишут «Известия».

Несмотря на востребованность, в 10 российских субъектах нет собственных аэропортов, и они не входят в национальный план авиалогистики. Речь идет о Смоленской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Тверской, Новгородской, Орловской и Еврейской областях, республике Адыгея и Карачаево-Черкесии.

Еще более тяжелая ситуация складывается в районах Крайнего Севера, где льготными перелетами могут воспользоваться лишь 10% населения. Разработка федеральной программы «Авиация малых городов» сможет помочь в решении этих проблем, считает член комитета Госдумы по бюджету Виктор Зубарев.

«Ограничения в авиасообщении внутри крупных регионов напрямую сказываются на качестве жизни людей, развитии труднодоступных населенных пунктов, жители которых, по сути, оказываются отрезанными от большой земли», -  объяснил депутат.

Ранее Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиационных маршрутов, поскольку многим россиянам приходится лететь через Москву, чтобы попасть из одного субъекта в другой.  При этом важно, чтобы авиасообщение было экономически выгодным как для перевозчиков, так и для пассажиров, добавил президент.

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