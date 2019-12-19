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Названа причина возникновения таинственной аномалии с метеоритом в Челябинске

Егор Левин
20:43 19.12.2019
Вероятность того, из-за чего мог открыться купол, очень мала, но теоретически имеет место быть.
Названа причина возникновения таинственной аномалии с метеоритом в Челябинске
© Фото: Andrei Ladygin, Globallookpress

В историческом музее Южного Урала в Челябинске рассказали о возможной причине поднятия купола над Челябинским метеоритом. Как заявил директор музея Владимир Богдановский, это могло произойти из-за сторонних сигналов, совпавших с сигналами от пульта управления куполом.

«В качестве фантастической версии я допускаю, что, допустим, впервые за шесть лет сигнал совпал с тем сигналом, который исходит от пульта. И это был сильный сигнал, раз дошло до поднятия купола», - заявил Богдановский РИА Новости.

При этом, он отметил, что это «возможность миллиардная и больше», но теоретически имеющая место.

Ранее сотрудники музея рассказали, как прямо во время работы выставки над метеоритом сам по себе открылся купол. По их словам, витрина поднялась на 10 сантиметров, из-за чего сработала сигнализация и на место сразу же прибыла охрана.

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