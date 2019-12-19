Минздрав: пять человек пострадали при стрельбе на Большой Лубянке
Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия около дома №12.
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В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о пяти пострадавших в результате стрельбы в центре Москвы рядом со зданием ФСБ РФ. Инцидент произошел вечером 19 декабря на улице Большая Лубянка.
«Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве», - сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.
Неизвестный открыл огонь около дома №12. По данным ЦОС ФСБ, в настоящий момент преступник нейтрализован, его личность устанавливается.
Ранее в Минздраве сообщали о двух пострадавших. По данным медиков, они находятся в тяжелом состоянии.