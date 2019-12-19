Минздрав: пять человек пострадали при стрельбе на Большой Лубянке

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили о пяти пострадавших в результате стрельбы в центре Москвы рядом со зданием ФСБ РФ. Инцидент произошел вечером 19 декабря на улице Большая Лубянка.

«Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве», - сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Неизвестный открыл огонь около дома №12. По данным ЦОС ФСБ, в настоящий момент преступник нейтрализован, его личность устанавливается.

Ранее в Минздраве сообщали о двух пострадавших. По данным медиков, они находятся в тяжелом состоянии.