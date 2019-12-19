Четыре часа двадцать минут: подведены итоги пресс-конференции Путина

Сегодня, 19 декабря, в Москве состоялась 15-я большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Задать вопросы главе государства собралось рекордное число журналистов - 1895 человек. Это на 200 участников больше, чем было в прошлом году.

Подсчитано, что за 15 лет проведения больших пресс-конференций главе государства в общей сложности успели задать более 900 вопросов. Совокупная продолжительность эфирного времени получилась почти двое суток.

Одна из самых объемных тем большой пресс-конференции традиционно касается жизни простых людей. Журналисты задавали вопросы о зарплатах, тарифах, лекарствах и пенсиях.

Экономика и социальная сфера также волнуют большую часть тех, кто приехал в Москву со всех регионов.

«Из 38 целей 26 реализованы. По расселению аварийного жилья не просто выполнили, но и превысили в 3 раза. Вносить коррективы будем, но пересматривать нет», - сказал президент.

Президенту задали вопрос, по какой причине он давно не приезжал с официальным визитом на Камчатку и не связано ли это с дороговизной авиабилетов. На сегодняшний день добраться на Большую землю не по силам для большинства жителей Дальнего Востока.

«Это не связано с дороговизной, я как раз попадаю в льготные категории», - объяснил Путин.

Задавали главе государства и вопросы, касающиеся здравоохранения. Журналисты рассказали о практике, которая существуют в российских медучреждениях, когда зарплаты хирургов отличаются от выплат главных врачей. Это несправедливо, но рост тарифов ОМС - не лучший вариант, считает Путин.

«Договорились выделить к текущим расходам на здравоохранение 550 миллиардов рублей. На приведение в порядок основных фондов, закупку транспорта. Построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и 10 тысяч единиц различного оборудования. Основные средства - на борьбу с онкологией, 0,6% - по сердечно-сосудистым заболеваниям, 12% - по туберкулезу, снижению детской смертности», - пояснил президент.

Была затронута проблема с утилизацией твердых бытовых отходов. Впервые стартовавшая за долгое время в России мусорная реформа оставляет открытыми много волнующих вопросов.

«70 миллионов тонн бытовых отходов в год. Такой отрасли в СССР никогда не было. Создаем с нуля. Не хватает прямого общения с гражданами. Нужно наводить порядок, избавиться от серых схем. Рост тарифов. Не было никогда строчки отдельной. Сейчас она появилась и сразу выросла», - объяснил Путин.

Журналистка из Иркутска подняла тему о ликвидации последствий наводнений в Тулуне и отставке губернатора Сергея Левченко. Она привела цифры, свидетельствующие о росте экономики в регионе, и спросила о причинах отставки губернатора.

«Если вы намекаете, что он представитель КПРФ, это не имеет никакого значения. Главное, чтобы человек эффективно работал. У меня есть другие цифры, в Иркутске много проблем. Ситуация слишком сложна, чтобы работать не спеша. Я ведь не сразу начал принимать эти отставки. Где жилье? Зима началась. Один из тезисов: пришлите других людей. В этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в этих вопросах. Человек, которого выбрали - замминистра МЧС - справится», - уточнил Путин.

На большой пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос, стоит ли ждать нововведений, касающихся пенсионной сферы. Никакой пенсионной реформы не обсуждается, заявил Путин.

Материнский капитал – важная мера поддержки, и нужно уменьшать количество дней, которое требуется на то, чтобы внести эти деньги на погашение ипотеки, считает президент. По мнению Путина, нужно расширять электронный товарооборот, чтобы обходиться без участия человека.

Задали журналисты вопрос и о ходе расследования громких уголовных дел. Коснулись и истории с журналистом Иваном Голуновым, которого обвиняли в сбыте и изготовлении наркотиков, но потом отпустили за недостаточностью доказательств.

«От работы отстранены 5 человек, они все уволены и против них возбуждены уголовные дела. Следствие ведет СК, а не МВД», - пояснил глава государства.

Тело Ленина не нужно трогать, заявил президент, отвечая на вопрос о захоронении революционера. Есть огромное количество людей, которые связывают с ним свою историю, пояснил Путин.

Глава государства рассказал и о самых тяжелых событиях в стране, которые отразились на нем лично. Путин вспомнил о жертвах террористических актов, которые были совершены на территории России.

«Что касается самых тяжелых событий: я уже говорил об этом, это крупные теракты. Это Беслан, никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке», - ответил Путин.

Владимиру Путину в преддверии Нового года задали вопрос, касающийся 31 декабря: возможно ли этот день сделать официальным выходным. По его мнению, возможно все, но каждый отдельный вопрос необходимо четко продумывать.

«В принципе, это логично, конечно. Нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке перед Новым годом - не знаю. Некоторые работодатели уже объявили 31 декабря нерабочим днем. Я могу только поприветствовать такое решение, если они сочли это возможным. Надо просто спокойненько это все проанализировать», - заявил российский лидер.

В общей сложности президент отвечал на вопросы в течение 4 часов 20 минут и был близок к рекорду, который состоялся в 2008 году. Тогда Владимир Путин общался с представителями СМИ 4 часа 40 минут.