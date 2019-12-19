ФСБ: стрельбу на Лубянке открыл один человек, проникновения в здание не было

Стрельбу в центре Москвы вечером 19 декабря открыл один человек. Проникновения в здание ФСБ не было.

Как ранее уточнили в ЦОС, в результате действий стрелка погиб один сотрудник. По данным Минздрава РФ, два человек получили тяжелые ранения.

В данный момент стрелок нейтрализован. Устанавливается его личность, выясняются подробности случившегося.