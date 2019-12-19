ФСБ: в результате стрельбы на Лубянке погиб один сотрудник
Силовик погиб в перестрелке, устроенной неизвестным, вооруженным автоматическим оружием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: moscow-life, Flickr
В результате инцидента со стрельбой на улице Большая Лубянка в центре Москвы погиб один сотрудник ФСБ РФ. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
Как сообщалось ранее, неизвестный, вооруженный автоматическим оружием, открыл стрельбу около дома №12. По данным с места происшествия, он забаррикадировался в здании и вел огонь по прибывшим на место силовикам.
Согласно сообщению ФСБ, нападавший был нейтрализован. Его личность и мотивы, побудившие к стрельбе, устанавливаются.