Путин поздравил спецслужбы с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников российских спецслужб с их профессиональным праздником. В поздравительной речи он назвал число предотвращенных в РФ с начала 2019 года террористических преступлений. Пресечено 54 противоправных действия, в том числе 33 теракта.

«С начала года 54 таких преступления были пресечены, в том числе 33 теракта. Четкая, оперативная и слаженная работа спецслужб позволила добиться ощутимых успехов по обеспечению безопасности России», - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что благодаря усилиям правоохранителей также с успехом были проведены в России различные международные мероприятия.

Отметим, на праздничный концерт приглашены министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, генпрокурор РФ Юрий Чайка и другие представители российских спецслужб.