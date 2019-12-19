Путину доложили об инциденте со стрельбой около здания ФСБ
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Президент России Владимир Путин получил информацию об инциденте на Лубянке. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Инцидент со стрельбой около здания ФСБ произошел вечером 19 декабря. По данным ЦОС ФСБ, неизвестный открыл огонь возле дома 12 по улице Большая Лубянка.
В данный момент стрелок нейтрализован. В результате его действий есть пострадавшие. Личность преступника и другие обстоятельства дела устанавливаются.