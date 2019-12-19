Подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ нейтрализован
Его личность устанавливается.
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Подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ нейтрализован. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службе безопасности.
«Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается», - сообщили в ЦОС.
По предварительным данным, неизвестный мужчина забаррикадировался в здании и вел огонь. По разной информации, в перестрелке могли пострадать до трех человек. Подробности случившегося устанавливаются.