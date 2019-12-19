«Джокер ДНР» раскрыл планирующиеся в Донбассе провокации Киева

Инсайдер, который распространяет секретную информацию из штабов ВСУ, раскрыл подробности информационных атак, запланированных Киевом против Донбасса. По сведениям автора канала «Джокер ДНР» в одном из популярных месенджеров, дезинформация будет вброшена и распространена через интернет и украинские СМИ в ночь с 22 на 23 декабря.

По сведениям инсайдера, рабочие названия этих акций - «Кливаж», «Здоровье» и «Шахтер». В рамках акции «Кливаж» планируется распространение украинскими СМИ информации о якобы повышенном радиационном фоне в районе Енакиева. Акция «Шахтер» предполагает серию публикаций о задержках выплаты заработной платы. В рамках акции «Здоровье» будут вбросы о вспышке туберкулеза из-за выбросов на «Алчевском металлургическом комбинате».

С инсайдером связался военный корреспондент Сергей Среда. Специально для программы «Открытый эфир» аноним раскрыл некоторые подробности запланированной информационной атаки. По словам «Джокера ДНР», сведения по этим акциям добывалась через доступ к почтам Центра информационно-психологических операций.

«Информация по этим акциям добывалась через доступ к ИПСОшным почтам. Эта тема конкретно ИПСОшников. Обычно они вбрасывают ее через интернет. Что касается телевизора, то их любимые каналы для вбросов - ICTV и "1+1". Цель - посеять какой-то хаос, посеять смятение в души жителей Донбасса для того, чтобы они начали думать, не перейти ли на сторону Киева», - пересказал диалог с инсайдером Сергей Среда.

В то же время военкор выразил надежду на то, что раскрытие данной информации нарушит планы организаторов акции.