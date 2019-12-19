К месту стрельбы на Лубянке прибыл спецназ

К месту стрельбы у здания ФСБ на Лубянке прибыл спецназ, сообщает паблик Baza.



По предварительным данным, неизвестный забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь.

Ранее очевидцы сообщили о звуках стрельбы из автоматического оружия.

По предварительным данным, в результате перестрелки погиб один человек.