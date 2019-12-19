Опубликованы новые кадры с места стрельбы у здания ФСБ на Лубянке
По предварительным данным, мужчина забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Телеканал «Звезда» публикует новые кадры с места стрельбы у здания ФСБ на Лубянке.
По предварительным данным, мужчина забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек.
По другой информации, в результате перестрелки ранены три человека.