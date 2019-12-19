Опубликованы новые кадры с места стрельбы у здания ФСБ на Лубянке

Телеканал «Звезда» публикует новые кадры с места стрельбы у здания ФСБ на Лубянке.

По предварительным данным, мужчина забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек.

По другой информации, в результате перестрелки ранены три человека.