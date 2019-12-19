«Бегают с автоматами»: очевидец рассказала о стрельбе у здания ФСБ в Москве

Очевидец происшествия со стрельбой в центре Москвы рассказала «Звезде» об обстановке на месте инцидента. По словам девушки, находящейся в кафе неподалеку, трудно понять, что происходит, но видны вооруженные люди и сотрудники правоохранительных органов.

«Мы увидели, что на улице что-то началось, и подошли к окну. Там были сотрудники ДПС и полиции бегают с автоматами. Что происходит, непонятно. Я бы не рискнула выходить туда, там все огородили красной лентой», - рассказала девушка.

Ранее в центре Москвы, рядом со зданием ФСБ РФ, раздались выстрелы. Инцидент случился в районе улицы Кузнецкий мост, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия.