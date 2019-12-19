Автоматная очередь и крики: новые кадры с места перестрелки у здания ФСБ в Москве

Опубликованы новые кадры с места перестрелки у здания ФСБ в Москве. ранее стало известно о стрельбе в центре Москвы. Инцидент случился в районе улицы Кузнецкий мост, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия.

Сейчас мужчина забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и ведет огонь по сотрудникам полиции. По предварительным данным, в результате инцидента уже погиб один человек.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры, на которых слышна автоматная стрельба и крики. Всех людей, находящихся в момент происшествия на улице, загнали в здания.