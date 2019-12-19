Катер с 12 туристами врезался в яхту в Таиланде
В настоящее время в районе происшествия ведется масштабная поисково-спасательная операция.
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В Таиланде скоростной катер с туристами на борту столкнулся с яхтой в районе острова Кхай Пханг Нга. В результате инцидента два человека погибли. Сообщается, что на борту катера находились 12 пассажиров, включая ребенка, который пропал без вести.
По предварительной информации, россиян на борту разбившегося катера не было, в нем находились туристы из Индии, Ирана и Израиля, сообщает портал Thai PBS News.
В настоящее время сотрудники спасательных подразделений прочесывают место столкновения в поисках пострадавших людей. Все владельцы яхт и моторных лодок предупреждены о случившемся и подключены к поисковой операции. В местных больницах врачи готовы принять пострадавших.