Катер с 12 туристами врезался в яхту в Таиланде

В Таиланде скоростной катер с туристами на борту столкнулся с яхтой в районе острова Кхай Пханг Нга. В результате инцидента два человека погибли. Сообщается, что на борту катера находились 12 пассажиров, включая ребенка, который пропал без вести.

По предварительной информации, россиян на борту разбившегося катера не было, в нем находились туристы из Индии, Ирана и Израиля, сообщает портал Thai PBS News.

В настоящее время сотрудники спасательных подразделений прочесывают место столкновения в поисках пострадавших людей. Все владельцы яхт и моторных лодок предупреждены о случившемся и подключены к поисковой операции. В местных больницах врачи готовы принять пострадавших.